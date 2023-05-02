Бугаевский Александр Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бугаевский
- Имя
- Александр
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 25 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130362. БУГАЕВСКІЙ, АЛЕКСАНДРЪ Николаевъ. Сн. кол. ас., 47 л., рд. въ г. СПБ.; — Новгород. О. С. 30 Сент. 909, 1656 У. и 169 М., съ лиш. ос. пр. тюр. 3 м. Исп. 25 Окт. 909.
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