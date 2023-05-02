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Лаурен Адам Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лаурен
Имя
Адам
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 146
Источник
Скан
Оригинальная запись
25883. ЛАУРЕН, АДАМ ОСИПОВИЧ, 28 л. Гр. Курляндск. г.; — Н. С. Яусск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 9 окт. 920. | 919 3953 Кража.

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