Бодыревский Сергей Владимиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бодыревский
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Владимиров
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35930. БОДЫРЕВСКІЙ, СЕРГѢЙ ВЛАДИміровъ (Владиславовъ). Мщ. пос. Сергіевскаго, Дмитров. у., 28 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. О. С., 12. 170¹, 2 п. 171 и 172 М., тюр. 2 м. Исп. 27 Окт. 908. | 902 866 1655 У. | 98 54149 169 М. | 901 33030 1655 У. | 98 27662 169 М. | 99 16690 172 М.
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