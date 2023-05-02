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Барденков Алексей Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барденков
Имя
Алексей
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
20 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
492. БАРДЕНКОВ, АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 36 л. Гр. Зубцовск. у., Коптевск в., д. Контовой; — Н. С. 1 р-на Зубцовск. у. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 20 авг. 919.

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