Юрченков Илья Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юрченков
- Имя
- Илья
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 12 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 542
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34614. ЮРЧЕНКОВЪ, ИЛЬЯ ПЕТРОВЪ. К. Баталпашинск. отд., с. Ольгинскаго, 22 л.; — Екатеринодар. О. С., 134, 135, 1641, 1654 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 5 л. Исп. 12 Янв. 909. | 26 Янв. 906 г. М. С. 1 уч. Армавирск. окр., 169 М,—тюр. 4 м. | 22 Дек. 906 г., М. С. 1 уч. Армавирск. окр., 169 | 905 18868 169 М. М,—тюр. 6 М.
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