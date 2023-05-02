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Шмидт Яков Генрихов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шмидт
Имя
Яков
Отчество
Генрихов
Дата исполнения приговора
14 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 284
Источник
Скан
Оригинальная запись
36972. ШМИДТЪ, ЯКОВЪ ГЕНРИХОВЪ. К. г. Липно, 48 л., рд. Липнов. у., гм. Ястржембе, въ д. Злотополе; — Гм. С. 3 окр. Липнов. у. (во 2 р.), 169, 2 и 8 п. 170 и 171 М., тюр. 7 м. Исп. 14 Марта 905. | 903 37338 169 М.

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