Тяпин Автомон Сидоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тяпин
- Имя
- Автомон
- Отчество
- Сидоров
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 415
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140268. ТЯПИНЪ, АВТОМОНЪ СИДОРОВЪ. К. Пошехон. у., Н.-Раменск. в., д. Рагушина, 23 л.; — З. Н. 3 уч. Пошехон. у. 5 Іюня 909, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 28 Сент. 909.
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