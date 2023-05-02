Чалаяков Сара
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чалаяков
- Имя
- Сара
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 445
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141052. ЧАЛАЯКОВЪ, САРА. Кирг. старшинства № 6, Таловск. ч., Астраханск. г., 44 л.; — Саратов. С. П., 121, 124, 3 ч. 1655 и 5 п. 1659 У., арест. отд. 1 г. Исп. 12 Окт. 909.
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