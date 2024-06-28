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Андреев Тимофей

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Тимофей
Дата исполнения приговора
23 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
44884. АНДРЕЕВЪ, ТИМОФЕЙ. К. Гжатск. у., Пречистенск. в., д. Прохачева, 28 л.; — Смолен. О. С., 1 ч. 1612 У., арест. отд. 4 г. Исп. 23 Мая 905.

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