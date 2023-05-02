Виолайне Петр Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Виолайне
- Имя
- Петр
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 24 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47953. ВІОЛАЙНЕ, ПЕТРЪ СЕМЕНОВЪ, 43 л. Лиш. ос. пр. изъ к. СПБ. у., Куйвозовск. в., д. Рогозаръ;—СПБ. О. С., 14 Янв. 911, 152, 152¹ и 1614 У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по СПБ. у. отъ 29 Нояб. 910 г. (170 М., тюр. 6 м. ), арест. отд. 2 г., съ зач. 7 м. предв. заключ. Исп. 24 Февр. 911. 8 Мая 908 г. СПБ. О. С., 1 ч. 1483, 1643, 13 и 1647 У., арест. отд. 2 г.
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