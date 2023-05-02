Чухина Екатерина Савельевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чухина
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Савельевна
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 360
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12469. ЧУХИНА ЕКАТЕРИНА САВЕЛЬЕВНА, 23 л., Челябинск. окр. и р., с. Тютняр. Н. С. 7 р. Челябинск. окр. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 18/ІХ—26.
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