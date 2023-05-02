Иванов Григорий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Григорий
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 98
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46982. ИВАНОВЪ, ГРИГОРІЙ. К. Опочецк. у., Печано-Горайск. в., д. Петровой, 43 л.; — Псков. О. С., 2 ч. 1483 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 29 Марта 905.
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