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Михайлов Иван Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михайлов
Имя
Иван
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
11 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
9199. Михайлов Иван Александрович, 40 л., Хоперск. окр., Ново-Аннинск. р., хут. Гуляевского. Сталинградск. Губсуд. Ст. ст. 16, 1 ч. 113, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 11 дек. 926.

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