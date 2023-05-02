Чернышев Петр Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернышев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 450
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141202. ЧЕРНЫШЕВЪ, ПЕТРЪ ВАСИЛЬЕВЪ. Мщ. г. Ельни, 25 л.; — Калуж. О. С. 18 Сент. 909, 133, 134, 135 и 1 ч. 1647 У., по слож. съ наказ. по приг. М. С. Таганск. уч. г. Москвы отъ 7 Апр. 908 г. (170¹ М. — тюр. 8 м.), арест. отд. 1 г. и 4 м. Исп. 23 Окт., счит. ср. съ 27 Апр. 909. | 903 67239 170 М. | 901 31937 169 М.
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