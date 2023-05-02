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Голубцев Олимпий Меркурьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голубцев
Имя
Олимпий
Отчество
Меркурьев
Дата исполнения приговора
01 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 67
Источник
Скан
Оригинальная запись
46154. ГОЛУБЦЕВЪ, ОЛИМПІЙ МЕРКУРЬевъ. Мщ. г. Радомысля, 37 л., рд. въ д. Новой-Будѣ, Потіевск. в., Радомысльск. у.; — Кіевск. О. С., 134, 135, 1641, 1653 и 1654 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 3 г. и 4 м. Исп. 1 Іюня 905.

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