Бурцев Павел Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурцев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130457. БУРЦЕВЪ, ПАВЕЛЪ ПЕТРОВЪ (онъ же Шевченковъ). К. Путивльск. у., с. Пригородней Слободы, 20 л., рд. Борзенск. у., въ Иченск. в. и м.; — Нѣжинск. О. С. 15 Сент. 909. 134, 135, 140 и 3 ч. 225 У., тюр. 1 г. Исп. 19 Окт. 909.
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