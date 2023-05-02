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Бурцев Павел Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бурцев
Имя
Павел
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
130457. БУРЦЕВЪ, ПАВЕЛЪ ПЕТРОВЪ (онъ же Шевченковъ). К. Путивльск. у., с. Пригородней Слободы, 20 л., рд. Борзенск. у., въ Иченск. в. и м.; — Нѣжинск. О. С. 15 Сент. 909. 134, 135, 140 и 3 ч. 225 У., тюр. 1 г. Исп. 19 Окт. 909.

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