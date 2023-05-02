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Цильке Леопольд

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цильке
Имя
Леопольд
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 442
Источник
Скан
Оригинальная запись
140978. ЦИЛЬКЕ, ЛЕОПОЛЬДЪ (внѣбр.). К. не прип., 21 г., рд. Житомір. у., Трояновск. в., въ с. Шумскѣ; — Житомір. О. С. 25 Сент. 909, 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 27 Окт. 909. | 908 116889 170 М. | 908 28363 169 М.

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