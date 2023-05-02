Михалюк Людвик Иосифов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михалюк
- Имя
- Людвик
- Отчество
- Иосифов
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 231
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96721. МИХАЛЮКЪ, ЛЮДВИКЪ іосИфовъ, 50 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Ленчицк. у., пос. и гм. Піонтекъ; — М. С. 2 уч. Ковельск. окр., 17 Мая 911, 50 М., тюр. 3 м. Исп. 17 Мая 911. | 908 129472 309 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 1101 ч. | 900 99742 1655 У. | 89 33423 1635 У. | 98 94406 1655 У. | 87 96698 169 М. | 92 115495 1655 У. | 84 14604 1655 У.
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