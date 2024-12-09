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Михайленко Петр Константинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михайленко
Имя
Петр
Отчество
Константинов
Дата исполнения приговора
10 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
96670. МИХАЙЛЕНКО, ПЕТРЪ КОНстантиновъ, 38 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Козелецк. у., Вороньковск. в., с. Веприка; — Чернигов. О. С., 4 Мая 911, 152¹ и 1654¹ У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 3 м. предв. заключ. Исп. 10 Іюня 911. | 908 89578 1647 У. | 904 43545 170 М. | 907 58905 1643 У. | 94 60165 170 М. | 904 60789 170 М. | 93 44683 169 М.

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