Анишевский Франц Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анишевский
- Имя
- Франц
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44899. АНИШЕВСКІЙ, ФРАНЦЪ ПАВловъ. К. Гарволин. у, гм. Вильга, д. Скурча, 36 л.; — С. М. С. 1 окр. Сѣдлецк. г., 3 ч. 155 М., тюр. 1 м. Исп. 20 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.