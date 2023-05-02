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Адрианов Никанор Адрианов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Адрианов
Имя
Никанор
Отчество
Адрианов
Дата исполнения приговора
24 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
44717. АДРІАНОВЪ, НИКАНОРЪ АДРІАновъ. К. Ржевск. у., Бурцевск. в., д. Соустья, 27 л.; — Г. С. пос. Колпина, Царскосельск. у. (во 2 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 24 Мая 905. | 903 83627 169 М.

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