Адрианов Никанор Адрианов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адрианов
- Имя
- Никанор
- Отчество
- Адрианов
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44717. АДРІАНОВЪ, НИКАНОРЪ АДРІАновъ. К. Ржевск. у., Бурцевск. в., д. Соустья, 27 л.; — Г. С. пос. Колпина, Царскосельск. у. (во 2 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 24 Мая 905. | 903 83627 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.