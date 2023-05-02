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Третьяков Сергей Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Третьяков
Имя
Сергей
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
31 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
29599. ТРЕТЬЯКОВ, СЕРГЕЙ ТРОФИМОВИЧ, 32 л. Гр. Пермск. у., Сергинск. в., д. Ногаевой; — Н. С. 6 уч. Пермск. у. Незак. дейст., лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 31 авг. 920.

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