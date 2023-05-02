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Барашков Василий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барашков
Имя
Василий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
28 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
1486. Барашков Василий Федорович, 22 л., Угличск. у., Заозерн. в., д. Макарово. Н. С. 3 р. Угличск. у. Ст. ст. 1 ч. 113, 189, лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 28 мая 926.

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