Вайсман Пинькас Мошков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вайсман
- Имя
- Пинькас
- Отчество
- Мошков
- Дата исполнения приговора
- 23 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21137. ВАЙСМАНЪ, ПИНЬКАСЪ (ПИНЪ) МОШКОВЪ. Мщ. Купинск. в. и м., Каменецк. у., 22 л.;—К.-Подольск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 81903 и приг. Г. С. 2 уч. г. Бѣльцъ отъ 25 Іюня 908 г. (за кражу—тюр. 8 м.), арест. отд. 3 г. Исп. 23 Дек. 908. 905 20436 1655 У. | 902 50548 169 М. | 904 1475 169 М.
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