Стефаняк Антонина Валентьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Стефаняк
- Имя
- Антонина
- Отчество
- Валентьева
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 239
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35778. СТЕФАНЯКЪ, АНТОНИНА ВАлентьева. Лиш. ос. пр. изъ к. Сѣрадзск. у., гм. Кленова, д. Кузница-Блонская, 39 л.; — Калиш. О. С. (въ 6 р.), 134, 135, 152, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., тюр. 1½ г. Исп. 19 Марта 905. | 902 36023 1655 У. | 97 19655 169 М. | 900 108129 1655 У. | 96 44462 169 М. | 98 99250 1655 У.
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