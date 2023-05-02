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Стефаняк Антонина Валентьева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Стефаняк
Имя
Антонина
Отчество
Валентьева
Дата исполнения приговора
19 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
35778. СТЕФАНЯКЪ, АНТОНИНА ВАлентьева. Лиш. ос. пр. изъ к. Сѣрадзск. у., гм. Кленова, д. Кузница-Блонская, 39 л.; — Калиш. О. С. (въ 6 р.), 134, 135, 152, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., тюр. 1½ г. Исп. 19 Марта 905. | 902 36023 1655 У. | 97 19655 169 М. | 900 108129 1655 У. | 96 44462 169 М. | 98 99250 1655 У.

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