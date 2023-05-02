Хазова Татьяна Петрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хазова
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Петрова
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 485
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32971. ХАЗОВА, ТАТЬЯНА ПЕТРОВА. Лиш. ос. пр. изъ м. Костромск. у., Андреевск. в., д. Адексѣйкова, 36 л., рд. въ г. Костромѣ; — Костромск. О. С., 286 У., тюр. 3 м. Исп. 29 Нояб. 908. | 906 66866 1655 У. | 91 40158 169 М. | 903 44655 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 Г. № 8921 | 99 105918 1655 У. | 90 87266 172 М. | 95 107548 1655 У. | 89 47940 169 М. | 93 110367 1655 У. | 89 28234 169 М. | 91 61808 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.