Турбин Николай Дементьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Турбин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Дементьев
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 473
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154740. ТУРБИНЪ, НИКОЛАЙ ДЕментьевъ. Лиш. ос. пр. изъ мш. г. Ефремова, 32 л.; — Тульск. О. С. 21 Сент. 909, 152 и 1647 У. и 170¹ М., арест. отд. 3 г. Исп. 20 Окт. 909. | 21 Апр. 906 г. Тульск. О. С., 3 ч. 1655 У. — арест. отд. 2 г. и 8 м. | 901 78211 169 М. | 97 32823 1642 У. | 96 6731 170¹ М.
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