Моиский Ян Викентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Моиский
- Имя
- Ян
- Отчество
- Викентьев
- Дата исполнения приговора
- 29 январь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 203
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43164. МОИСКІЙ, ЯНЪ ВИКЕНТЬЕВЪ. К. Плонск. у., гм. Войты-Замостье, д. Цембкова, 18 л.; — Плоцк. О. С., 5 п. 170 и 170¹ М., по сов. съ приг. сего С. отъ 16 Авг. и М. С. г. Плонска отъ 14 Окт. 906 г., тюр. 1 г. и 2 м. Исп. 29 Янв. 907.
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