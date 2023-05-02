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Нафикова Бибикамалла Гибайдуллина

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нафикова
Имя
Бибикамалла
Отчество
Гибайдуллина
Дата исполнения приговора
15 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
9454. Нафикова Бибикамалла Гибайдуллина, 18 л., г. Свияжска. Н. С. 1 уч. Козьмодемьянск. к. Ст. ст. 88, 180, п. "б", лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 15 июня 926.

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