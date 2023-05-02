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Сергачев Михаил Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сергачев
Имя
Михаил
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
19 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
28650. СЕРГАЧЕВ, МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 42 л. Гр. Дмитровск. у., Гладневск. в., с. Столбова; — Н. С. 8 уч. Дмитровск. у. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 1 м. и 25 д. пр. з. Исп. 19 июля 920.

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