Птушко Трофим Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Птушко
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 278
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97979. ПТУШКО, ТРОФИМЪ ИВАНОВЪ, 48 л. Мщ. г. Благовѣщенска, рд. въ д. Анастасьевкѣ, Богачск. в., Хорольск. у.; — Благовѣщенск. О. С., 21 Апр. 911, 115, 152, 152¹, 9, 1666, 1697, 13 и 1699 У., арест. отд. 1 г., съ зач. 2 м. и 20 дн. предв. заключ. Исп. 23 Іюня 911.
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