Королькова Варвара Степановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Королькова
- Имя
- Варвара
- Отчество
- Степановна
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16089. КОРОЛЬКОВА, ВАРВАРА СТЕПАНОВНА, 22 л. Гр. Новоржевск. у., Бежаницк. в., д. Иванькова; — Н. С. Новоржевск. у. Мошеннич., лиш. св. 1½ г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 14 окт. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.