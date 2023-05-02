Хиченков Потап Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хиченков
- Имя
- Потап
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 11 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 435
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140808. ХИЧЕНКОВЪ, ПОТАПЪ ФЕДОРОВЪ. К. Бобровск. у., Ново-Чиговск. в., пос. Никольскаго, 45 л.; — Воронежск. О. С. 25 Сент. 909, 134, 135, 149 и 3 п. 1 ч. 269¹ У., тюр. 2 м. Исп. 11 Нояб. 909.
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