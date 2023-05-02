Куприянов Семен Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куприянов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 141
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25715. КУПРИЯНОВ, СЕМЕН КОНСТАНТИНОВИЧ, 39 л. Гр. Ярославск. у., Дибчинск. в., д. Ноздрино; — Н. С. Хамовническ. р. 2 отд. г. Москвы. Дача взятки, лиш. св. 5 л., по амм. нак. замен. пр. р. на 5 л. Исп. 17 июня 920.
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