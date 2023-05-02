Павловский Владислав
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павловский
- Имя
- Владислав
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85820. ПАВЛОВСКІЙ, ВЛАДИСЛАВЪ, (внѣбр.), 42 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Плоцк. у., гм. Дробинъ, л. Сверчинъ, рд. т. же у., гм. Лубки, въ д. Снѣгопинъ; — Плоцк. О. С., 27 Апр. 911, 152, 1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ пригов. сего С. отъ 7 Мая 911 г. (1 ч. 1483 У., арест. отд. 1 г.), арест. отд. 3 г. исп. 4 Іюня 911, счит. ср. съ 9 Дек. 910. | 907 43837 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 5687. | 902 47430 1655 У. | 91143389 1647 У. | 98 95816 1655 У. | 91 7916 169 М. | 96 95328 1655 У.
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