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Павловский Владислав

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павловский
Имя
Владислав
Дата исполнения приговора
04 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 252
Источник
Скан
Оригинальная запись
85820. ПАВЛОВСКІЙ, ВЛАДИСЛАВЪ, (внѣбр.), 42 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Плоцк. у., гм. Дробинъ, л. Сверчинъ, рд. т. же у., гм. Лубки, въ д. Снѣгопинъ; — Плоцк. О. С., 27 Апр. 911, 152, 1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ пригов. сего С. отъ 7 Мая 911 г. (1 ч. 1483 У., арест. отд. 1 г.), арест. отд. 3 г. исп. 4 Іюня 911, счит. ср. съ 9 Дек. 910. | 907 43837 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 5687. | 902 47430 1655 У. | 91143389 1647 У. | 98 95816 1655 У. | 91 7916 169 М. | 96 95328 1655 У.

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