Артемьева Мария Семеновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артемьева
- Имя
- Мария
- Отчество
- Семеновна
- Дата исполнения приговора
- 06 сентябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 326. АРТЕМЬЕВА, МАРИЯ СЕМЕНОВНА, 40 л. Гр. Звенигородск. у., Пятницк. в., д, Бережки: — Н. С. Крестовск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 6 сент. 918.
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