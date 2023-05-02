Ткач Елизавета Федорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ткач
- Имя
- Елизавета
- Отчество
- Федорова
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 405
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140008. ТКАЧЪ, ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОРОВА. К. Липовецк. у., в. и м. Линцевъ, 49 л., рд. въ г. Могилевѣ; — М. С. 13 уч. г. Кіева 6 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 29 Окт. 909.
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