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Байрамов Пальван Байрамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Байрамов
Имя
Пальван
Отчество
Байрамов
Дата исполнения приговора
21 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
45060. БАЙРАМОВЪ, ПАЛЬВАНЪ БАЙРАмовъ. Туркменъ Асхабадск. у., аула Яры-Геокча, 49 л.; — Асхабадск. О. С., 1 ч. 1465 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. нѣк. пр., тюр. 10 м. и 20 дн. Исп. 21 Марта 905.

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