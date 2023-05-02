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Савин Иван Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савин
Имя
Иван
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
28418. САВИН, ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 26 л. Гр. Хвалинск. у., Селитовск. в.; — Р. В. Т. Волжск. обл. водтран. Хищение, лиш. св. 10 л. Исп. 20 окт. 920.

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