Горшенин Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горшенин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 12 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 104
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100575. Горшенинъ, Иванъ Ивановъ (онъ же Михинъ), Мщ. пос. Дубовки, Царицынск. у., 30 л.; — Саратов. О. С., 12, 13, 169, 2, 5 и 8 п. 170 и 3 п. 170¹ М., по сов. съ приг. Г. С. пос. Дувовки отъ 24 Нояб. 908 г. (169 М. — тюр. 1 г.), тюр. 1 г. и 2 м. Исп. 12 Марта 909. 908 47691 169 М. | 97 1587 170 М. | 902 95438 169 М.
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