Баранов Прокофий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баранов
- Имя
- Прокофий
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129858. барановъ, прокофій (онъ же Барановскій) (внѣбр.). К. Дриссен. у., Сыръянск. в., 16 л.; — Г. С. 4 уч. г. Двинска, 6 и 169 М., исправ. колон. до исправл., или тюр., отд. для несовершеннол., 2 м. Исп. 11 Сент. 909.
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