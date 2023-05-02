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Баранов Прокофий

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баранов
Имя
Прокофий
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
129858. барановъ, прокофій (онъ же Барановскій) (внѣбр.). К. Дриссен. у., Сыръянск. в., 16 л.; — Г. С. 4 уч. г. Двинска, 6 и 169 М., исправ. колон. до исправл., или тюр., отд. для несовершеннол., 2 м. Исп. 11 Сент. 909.

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