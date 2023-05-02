Алашеев Павел Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алашеев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44762. АЛАШЕЕВЪ, ПАВЕЛЪ АЛЕКСАНДровъ. Дворян. г. СПБ., 35 л.; — СПБ. О. С. (во 2 р.), 3 ч. 281 и 1656 У., 169 и 170 М., съ лиш. ос. пр., тюр. 4 м. Исп. 19 Мая 905.
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