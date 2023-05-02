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Алашеев Павел Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алашеев
Имя
Павел
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
19 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
44762. АЛАШЕЕВЪ, ПАВЕЛЪ АЛЕКСАНДровъ. Дворян. г. СПБ., 35 л.; — СПБ. О. С. (во 2 р.), 3 ч. 281 и 1656 У., 169 и 170 М., съ лиш. ос. пр., тюр. 4 м. Исп. 19 Мая 905.

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