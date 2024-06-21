Романович Филипп Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Романович
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 579
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16271. РОМАНОВИЧЪ, ФИЛИППЪ ИВАновъ (онъ же Котовъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Гомельск. у., Марковичск. в., с. Кравцовки, 25 л.; — У. Чл. О. С. по Городнянск. у., 1701 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 8 м. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 905 г. № 70158. | 904 36379 169 М. | 902 7158 1643 У.
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