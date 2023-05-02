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Патимот Юсуп

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Патимот
Имя
Юсуп
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 269
Источник
Скан
Оригинальная запись
9930. Патимот Юсуп, 25 л., Дагестанск. АССР, Ачикулакск. р. Н. С. Лакск. окр. Ст. 142, лиш. св. 4 г. 11 м. П. в. з. с. 27 нояб. 926.

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