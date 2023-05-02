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Немцев Демид Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Немцев
Имя
Демид
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
10 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
9487. Немцев Демид Васильевич, 18 л., Семипалатинск. г., Усть-Каменогорск. у., Кр.-Октябрьск. в., д. М.-Убинское. Н. С. 19 уч. Киргизск. АССР. Ст. 150, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 10 мая 926.

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