Лушников Игнатий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛушников Игнатий Григорьевич

Лушников Игнатий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лушников
Имя
Игнатий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 152
Источник
Скан
Оригинальная запись
26081. ЛУШНИКОВ, ИГНАТИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 52 л. Гр. Челябинск. у., Заксмалединск. в. и с.; — Н. С. 8 уч. Челябинск. у. Самогон., пр. р. 1 г. условно.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.