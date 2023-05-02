Котвинский Владислав Иосифов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Котвинский
- Имя
- Владислав
- Отчество
- Иосифов
- Дата исполнения приговора
- 01 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95313. КОТВИНСКІЙ, ВЛАДИСЛАВЪ ІОсифовъ, 23 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Петроковск. у., гм. Буйны, рд. въ г. Пабіяницы, Ласк. у.; — Петроков. О. С., 18 Авг. 910, 152, 1452 и 3 п. 1453 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 148499, сего С. отъ 14 Окт. 910 г. (1647 У., арест. отд. 3 г.), отъ 27 Нояб. 910 г. (1453, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 15 л.) и отъ 31 Янв. 911 г. (1647 У., арест. отд. 1½ г), каторж. раб. 20 л. Исп. 1 Іюля 911, счит. ср. съ 18 Авг. 910. | 908 86997 1647 У. | 905 81430 1642 У.
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