Антонычев Александр Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антонычев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 286. АНТОНЫЧЕВ, АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 36 л. Гр. Московск. г., в. и с. Одинцева; — Н. С. Хамовническ. р-на г. Москвы. Спекуляция, штр. 10000 р. и лиш. св. 6 м. условно.
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