Новиков Гавриил Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новиков
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 06 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 157
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17658. НОВИКОВ, ГАВРИИЛ ЯКОВЛЕВИЧ, 23 л. Гр. Осинск. у., Камбарск. в.; — Н. С. 2 уч. Осинск. у. Убийство, лиш. св. 10 л., с зач. 6 л. пр. Исп. 6 сент. 920.
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