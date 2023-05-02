Завада Иван Евстратов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Завада
- Имя
- Иван
- Отчество
- Евстратов
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46785. ЗАВАДА, ИВАНЪ ЕВСТРАТОВЪ. К. Радомысльск. у., в. и м. Чернобыля, 17 л.; — М. С. 5 уч. Радомысльск. окр., 169, 170 и 170¹ М., тюр. 1 г., съ примѣн. Выс. маниф. 904 г. Исп. 11 Іюня 905.
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