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Завада Иван Евстратов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Завада
Имя
Иван
Отчество
Евстратов
Дата исполнения приговора
11 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 90
Источник
Скан
Оригинальная запись
46785. ЗАВАДА, ИВАНЪ ЕВСТРАТОВЪ. К. Радомысльск. у., в. и м. Чернобыля, 17 л.; — М. С. 5 уч. Радомысльск. окр., 169, 170 и 170¹ М., тюр. 1 г., съ примѣн. Выс. маниф. 904 г. Исп. 11 Іюня 905.

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